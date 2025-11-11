08:30
Строительство железной дороги Макмал — Каракол обсудили Жапаров и Трамп

Строительство железной дороги Макмал — Каракол обсудили президенты Кыргызстана и США. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

из архива
Фото из архива. Строительство железной дороги Макмал — Каракол обсудили президенты Кыргызстана и США

Отмечается, что Дональд Трамп и Садыр Жапаров также обсудили пути развития и укрепления двусторонних отношений.

США отметили сделку по строительству железной дороги и инженерным работам между All American Rail Group и ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Напомним, 19 февраля 2025 в Кыргызстане было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве «Трансевразийский маршрут», предусматривающее инвестиции в размере $3 миллиардов.

Документ подписали Национальное агентство по инвестициям КР, госпредприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» и консорциум All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC.

В кабмине КР подчеркивали, что проект станет важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры страны.

«Общая сумма инвестиций составляет порядка $3 миллиардов. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и значительно улучшить транспортную сеть, обеспечив экономическую выгоду для республики в долгосрочной перспективе», — заявляли в ведомстве.

Проект предусматривает строительство железнодорожного маршрута Макмал — Каракол, что укрепит транспортные связи Кыргызстана с соседними странами и повысит конкурентоспособность национальной экономики.

All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC (AARG) — международный консорциум, созданный в ноябре 2022 года. Он объединяет ведущие компании в области проектирования, инженерии, строительства и управления железнодорожной инфраструктурой.

По данным сайта AARG, консорциум реализовал более 3 тысяч железнодорожных проектов по всему миру, спроектировал около 2 тысяч километров путей и участвовал в строительстве и модернизации магистральных линий, станций и интермодальных объектов. Участвовал в более чем 200 крупных капитальных проектах железных дорог первой категории. География проектов охватывает Африку, США, Канаду, Европу и Австралию.

За последние пять лет оборот AARG превысил $19,7 миллиарда, а операционный денежный поток составил около $2 миллиардов.
