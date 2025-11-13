Регистрация на участие в лотерее Diversity Visa — DV-2027 (программа получения «зеленой карты») в настоящее время закрыта. Об этом сообщает Государственный департамент США.

Ведомство отметило, что в Сети распространяются ложные заявления о начале приема заявок, а также предложения от частных лиц и визовых служб, обещающих «увеличить шансы на выигрыш» или «оформить анкету с гарантией».

В Госдепе подчеркивают — все такие утверждения не соответствуют действительности.

«Нам известно о случаях мошеннических заявлений о начале регистрации на DV-2027 и лицах, утверждающих, что могут повлиять на результат. Это неправда», — говорится в сообщении.

Даты открытия регистрации и возможные изменения в процедуре подачи заявок опубликуют на официальном сайте travel.state.gov. Подать заявку можно будет только через официальный портал программы — eDV. Использование сторонних сайтов или посредников несет риск потери данных и денежных средств.

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что участие в лотерее является бесплатным, а отправка более одной заявки от одного человека приведет к дисквалификации.

Программа Diversity Visa ежегодно предоставляет возможность гражданам стран-участниц, включая Кыргызстан, получить право на иммиграцию в США. Ранее прием заявок обычно начинался осенью, однако в этом году процесс отложили. Причины задержки официально не уточняются.