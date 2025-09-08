Россияне теперь могут подать документы на визу в США только в Астане и Варшаве

США ужесточили порядок выдачи неиммиграционных виз. Госдеп ввел правила, согласно которым подавать документы для получения американских неиммиграционных виз следует из страны своего гражданства или проживания.

Как уточняется в заявлении ведомства, россияне смогут подать документы только в посольствах США в Астане и Варшаве, граждане Беларуси — в Варшаве или Вильнюсе, а Украины — в Варшаве и Кракове. Это касается в том числе туристических виз B1/B2.

Прежде пройти собеседование и подать на визу такого типа можно было в любом государстве. Запись на уже запланированные собеседования остается в силе.

Новые правила не распространяются на визы типов A, G, C-2, C-3, НАТО, а также на дипломатические и служебные любого типа или визы, связанные с поездками, подпадающими под Соглашение о штаб-квартире ООН.

В сообщении Госдепа оговаривается, что в редких случаях возможны исключения по гуманитарным причинам, а также по вопросам медицины или внешней политики.