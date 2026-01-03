Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию

Госдепартамент США подтвердил для России четвертый уровень опасности для путешествий и рекомендовал своим гражданам не посещать страну. Тем, кто находится в РФ, советуют «немедленно уехать». Рекомендация опубликована на сайте ведомства.

Вашингтон указывает как одну из причин для опасений продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной, а также «произвольное применение» российских законов, риски задержания и потенциальную угрозу теракта.

«Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию помощи американским гражданам в России, особенно за пределами Москвы. Посольство США в Москве сократило свой штат. Российские власти также ограничили поездки для сотрудников посольства. Все консульства США в России приостановили свою работу, включая консульские услуги», — говорится в уведомлении.

Впервые с призывом к своим гражданам покинуть Россию американские власти обратились в феврале 2022 года после начала конфликта. Аналогичную рекомендацию посольство США распространило после мобилизации в России.