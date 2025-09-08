Глава МИД Казахстана прокомментировал слухи о своем задержании

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу появился на публике и впервые прокомментировал слухи о своем задержании.

Фото СМИ

«Честно говоря, это ложь, абсурд. Бывает у людей весной и осенью... мне даже комментировать нечего. Вы сами видите, я сидел на работе, у меня были совещания. Вам известно, что я разговаривал по телефону со своими коллегами из других стран, были рабочие встречи с инвесторами — все как обычно», — сказал он.

Глава МИД РК добавил: «Мы живем в правовом государстве. Казахстан является светским государством. Есть соответствующие органы, пусть они принимают меры. Я на свой счет воспринимать не буду».

Ранее информагентство Orda.kz сообщило, что Мурат Нуртлеу, бизнесмен Гаджи Гаджиев и высокопоставленные сотрудники Комитета национальной безопасности были задержаны. Несмотря на то что позже эту информацию официально опровергли, издание настаивало на задержании главы МИД Казахстана.

В самом внешнеполитическом ведомстве в СМИ предоставляли пресс-релизы о рабочих встречах Мурата Нуртлеу.

Сегодня чиновник пришел в парламент, где президент Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием к народу.