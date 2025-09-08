10:03
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал в ближайшие пару дней очередной телефонный разговор с Путиным

Дональд Трамп анонсировал в ближайшие пару дней очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ВВС.

Президент США сказал, что «очень скоро, в ближайшие пару дней», поговорит с российским лидером. Он также отметил, что европейские лидеры прилетят в понедельник или вторник в Соединенные Штаты обсуждать войну в Украине.

«Ну посмотрим. То есть у нас идут очень интересные дискуссии, — ответил Дональд Трамп на вопрос, что он считает главным препятствием к миру. — Вы знаете, Европа, определенные европейские лидеры прилетают в нашу страну в понедельник или вторник индивидуально. И, я думаю, мы решим этот вопрос. Должны решить».

ВВС уточняет, что в ответах на два вопроса Дональд Трамп четыре раза повторил, что вопрос будет решен (get it settled), пять раз повторил, что недоволен ситуацией, и один раз снова заявил, что он уже остановил семь войн.

Ранее, во время разговора с так называемой коалицией желающих, он призвал Европу полностью отказаться от закупок российской нефти и усилить экономическое давление на Китай. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил это и отметил, что речь идет о двух единственных странах ЕС, все еще покупающих нефть у Москвы, — Венгрии и Словакии.

В августе в Белом доме за закрытыми дверями прошла встреча лидера США с главами некоторых европейских государств и Украины. Стороны обсуждали один вопрос — ситуацию вокруг Украины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342542/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕС 26 стран — участниц «коалиции желающих» готовы отправить войска в Украину
Китайских миротворцев предлагает ввести в Украину Дональд Трамп — СМИ
Канцлер Германии заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится
Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине
Вето на закон о социальных выплатах беженцам из Украины наложил президент Польши
Встрече Путина и Зеленского мешает то, что они «друг друга не любят» — Трамп
Разведка США запретила давать союзникам данные о переговорах РФ и Украины
Интрига августа. Где может пройти встреча Путина с Зеленским
Костюм Зеленского, загар Мерца, потеря президента: о чем шутили на встрече в США
Для гарантии безопасности. Украина предложила Трампу сделку на $100 миллиардов
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Мошенники распространяют в&nbsp;WhatsApp сообщения от&nbsp;имени главы кабмина&nbsp;КР Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
В&nbsp;строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ В строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ
Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр &laquo;Улан&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
8 сентября, понедельник
10:02
Один против толпы: в Аксыйском районе в село забрел медведь из Красной книги Один против толпы: в Аксыйском районе в село забрел мед...
09:59
Коррупционную схему в бишкекском филиале «Кадастра» пресекли сотрудники ГКНБ
09:58
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека
09:55
Спортсмен из Кыргызстана Адиль Амангельдиев стал чемпионом мира по грэпплингу
09:55
В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас