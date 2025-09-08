Трамп анонсировал в ближайшие пару дней очередной телефонный разговор с Путиным

Дональд Трамп анонсировал в ближайшие пару дней очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ВВС.

Президент США сказал, что «очень скоро, в ближайшие пару дней», поговорит с российским лидером. Он также отметил, что европейские лидеры прилетят в понедельник или вторник в Соединенные Штаты обсуждать войну в Украине.

«Ну посмотрим. То есть у нас идут очень интересные дискуссии, — ответил Дональд Трамп на вопрос, что он считает главным препятствием к миру. — Вы знаете, Европа, определенные европейские лидеры прилетают в нашу страну в понедельник или вторник индивидуально. И, я думаю, мы решим этот вопрос. Должны решить».

ВВС уточняет, что в ответах на два вопроса Дональд Трамп четыре раза повторил, что вопрос будет решен (get it settled), пять раз повторил, что недоволен ситуацией, и один раз снова заявил, что он уже остановил семь войн.

Ранее, во время разговора с так называемой коалицией желающих, он призвал Европу полностью отказаться от закупок российской нефти и усилить экономическое давление на Китай. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил это и отметил, что речь идет о двух единственных странах ЕС, все еще покупающих нефть у Москвы, — Венгрии и Словакии.

В августе в Белом доме за закрытыми дверями прошла встреча лидера США с главами некоторых европейских государств и Украины. Стороны обсуждали один вопрос — ситуацию вокруг Украины.