Глава МИД КР обсудил с коллегами из Кувейта и Азербайджана ситуацию в Заливе

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Кувейта Жаррахом Жабер Аль-Ахмад Ас-Сабахом.

Он глубоко обеспокоен ростом напряженности на Ближнем Востоке и от имени президента Садыра Жапарова выразил искреннюю солидарность с братским народом Кувейта.

Стороны выразили надежду на скорейшее снижение напряженности в регионе, возобновление дипломатического диалога и принятие конкретных мер для укрепления мира и стабильности.

Жээнбек Кулубаев также переговорил по телефону с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Баку проинформировал о произошедшем инциденте, связанном с падением иранского беспилотного летательного аппарата на территории аэропорта Нахичеваня.

Глава МИД КР выразил озабоченность в связи с инцидентом и подчеркнул важность соблюдения норм и принципов международного права. Он передал слова поддержки от главы государства президенту Ильхаму Алиеву.

Жээнбек Кулубаев также провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международных отношений Королевства Лесото Леджоне Мпотжоане.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено взаимодействию и взаимной поддержке на многосторонних площадках.

Также рассмотрены планы по обмену визитами на высоком уровне. В завершение стороны договорились активизировать контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран.