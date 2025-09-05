11:29
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В ЕС 26 стран — участниц «коалиции желающих» готовы отправить войска в Украину

26 стран — участниц «коалиции желающих» готовы отправить войска в Украину, заявил лидер Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Reuters.

Reuters
Фото Reuters. Встреча «коалиции желающих»

«Мы провели консультации с американским президентом. В ближайшие недели мы конкретизируем и окончательно сформируем вклад США в данную коалицию, а также определим обязательства европейских государств, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Канады. Мы установили первичные и вторичные уровни обязательств, направленных на прекращение войны», — сказал Эммануэль Макрон.

Он также отметил, что следующим этапом станут контакты между американскими и российскими представителями, в ходе которых «все сигналы должны получить практическое воплощение». По словам французского президента, на переговорном столе находится военно-политическое предложение о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Он пригрозил, что в случае дальнейшего отказа России от конкретных переговоров о мире США и их союзники введут дополнительные санкции.

Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с участниками коалиции призвал Европу полностью отказаться от закупок российской нефти и усилить экономическое давление на Китай. Эммануэль Макрон подтвердил это и отметил, что речь идет о двух единственных странах ЕС, все еще покупающих нефть у Москвы, — Венгрии и Словакии.

А в правительстве Великобритании заявили, что участники коалиции выразили готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты.
