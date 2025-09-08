О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп. Президент США назвал «отличным» разговор с главой республики Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Reuters.

«Очень возможно, что я приеду в Казахстан. Передавайте привет вашему президенту. Он хороший человек», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о планах поездки в страны Центральной Азии.

Он добавил, что разговаривал с Касым-Жомартом Токаевым. По словам главы Белого дома, беседа прошла в позитивном ключе.

«У нас состоялся замечательный разговор», — сказал он, но при этом не стал комментировать суть общения.

В июле Касым-Жомарт Токаев направил Дональду Трампу письмо, выразив готовность к конструктивному диалогу по торговым вопросам, после того, как Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на казахстанские товары. Свое решение американский лидер объяснил необходимостью устранить торговый дисбаланс с Казахстаном, который, как он сказал, «представляет серьезную угрозу» экономике и национальной безопасности США. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты согласны продолжать работу с РК.