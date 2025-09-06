11:10
Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы.

Болот Джусупбеков назначен первым замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора вместо Кубата Касейинова. Алмаз Мусаев стал заместителем министра вместо Мирослава Аманкулова.

Болот Джусупбеков родился 30 ноября. Ранее занимал должность директора Службы экологического и технического надзора при Минприроды.

Алмаз Мусаев родился 13 декабря 1972 года. Ранее руководил Департаментом сохранения биоразнообразия и особо охраняемых территорий.

Канат Сагынбаев стал министром труда, социального обеспечения и миграции.

Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ. Ранее на заседании Жогорку Кенеша депутаты единогласно утвердили назначение Каната Сагынбаева на должность главы МТСОиМ.

Должность министра труда стала вакантной в связи с переходом Равшанбека Сабирова на другую работу.

Канат Сагынбаев родился 26 января 1980 года. Окончил Институт интеграции международных образовательных программ КНУ имени Жусупа Баласагына, специальность «международные отношения», Американский университет в Центральной Азии.

Работал в управлении труда и социального партнерства Минтруда, в Государственной службе миграции при правительстве.

2021–2022 — начальник управления муниципального имущества мэрии Бишкека;
2022–2023 — эксперт отдела экспертизы решений президента и кабинета министров администрации президента;
2023 — эксперт администрации президента;
2024 — заведующий отделом экспертизы решений президента и кабинета министров;
2024–2025 — руководитель аппарата мэрии Бишкека.

Кроме министра был назначен директор службы по контролю и надзору трудового законодательства при Минтруда. Им стал Азирет Жоробеков.

Алтынбек Рысбеков назначен на должность заместителя министра энергетики Кыргызстана.

Ранее занимавший эту должность заместитель министра Нурлан Садыков уволен по собственному желанию.

Алтынбек Рысбеков родился 6 июня 1978 года. Окончил Ошский технологический университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

В энергоотрасли с 2000 года. С 2017 по 2019 год был замглавы НЭСК, затем стал первым замом. В 2021 году возглавил чуйский филиал компании. Занимал пост заместителя генерального директора НЭСК по капитальному строительству и инвестициям. Последняя должность перед назначением замминистра — генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Мирлан Молдобасаров освобожден от должности главы управления капстроительства мэрии Бишкека за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Он занимал пост с апреля 2022-го.

Касымбек Керимов назначен директором МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг». Ранее он был заместителем начальника муниципальной инспекции. В июле 2025 года Касымбек Керимов временно исполнял обязанности главы инспекции.

Эдиль Джумалиев проработал на этой должности с марта 2025-го.

