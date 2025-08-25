16:53
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Иминов стал главой секретариата по блокчейну, Сабиров — возглавил агентство

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжения о двух кадровых назначениях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

Фото ЖК. Фархат Иминов назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте КР
Фархат Иминов назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте КР и освобожден от ранее занимаемой должности главы Нацагентства по инвестициям.

Равшанбек Сабиров, ранее занимавший пост министра труда, социального обеспечения и миграции, стал директором Национального агентства по инвестициям при президенте.

Оба назначения направлены «на усиление работы государственных органов в сфере цифровой экономики и привлечения инвестиций, а также на повышение эффективности управления ключевыми проектами страны».
