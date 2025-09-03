Парламент утвердил Каната Сагынбаева главой Минтруда

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты единогласно утвердили назначение Каната Сагынбаева на должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

За его кандидатуру проголосовал 81 нардеп без обсуждения, поддержав представление президента Садыра Жапарова.

В своем выступлении перед депутатами новый министр выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул готовность приложить все усилия для выполнения возложенных обязанностей. Он обозначил ключевые направления работы: обеспечение защиты и поддержки всех социальных групп — от молодежи до пожилых, внимание к людям с инвалидностью и помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, решение вопросов трудовой миграции — как выездом кыргызстанцев за рубеж, так и приемом иностранных работников в стране.

Фото Минтруда. Канат Сагынбаев

«Каждый гражданин — это часть человеческого капитала нашей республики. Наша задача — создать условия для раскрытия потенциала, талантов и способностей людей во благо развития Кыргызстана», — отметил Канат Сагынбаев, добавив, что его работа будет соответствовать Национальной стратегии развития до 2030 года.

Он также выразил готовность тесно сотрудничать с Жогорку Кенешем, главой государства и кабинетом министров в решении всех поставленных задач.