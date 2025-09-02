22:48
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Общество

Увольнение сотрудника, видеокамеры на зданиях. В мэрии Бишкека прошла коллегия

В мэрии столицы прошло заседание коллегии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, приняты постановления «Об итогах социально-экономического развития Бишкека в первом полугодии и задачах мэрии на второе полугодие 2025-го» и «Об исполнительской дисциплине и исполнении законодательства в сфере муниципальной службы в мэрии Бишкека».

Также в рамках коллегии поручено усилить работу по аукциону муниципального имущества и созданию упрощенных условий для участников.

По решению коллегии освобожден от занимаемой должности начальник управления капитального строительства Мирлан Молдобасаров за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Департаменту развития дорожно-транспортной инфраструктуры поручено усилить контроль качества дорог.

Начальник ГУВД предложил установку камер на многоэтажных зданиях в целях фиксирования нарушений законодательства и правил благоустройства. Соответствующим службам поручено рассмотреть данный вопрос.

Управлению МЧС поставлена задача ускорить берегоукрепительные работы по реке Ала-Арче совместно с акимиатами.

Кроме того, поручено рассмотреть вопрос благоустройства вдоль рек (променад).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341964/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги коллегии. Чиновников Ошской области наказали за неисполнение поручений
Бишкек должен быть комфортным и пригодным для жизни — глава кабмина
Сколько промышленной продукции произвели предприятия Бишкека, рассказали в мэрии
Почти 37 миллиардов сомов составили доходы Бишкека в 2024 году
В Кыргызстане с начала года возбуждено почти 28 тысяч уголовных дел
Защищать религиозные знания от ложных предположений призывают муфтии стран ОТГ
Учебный год, доходы, ремонт дорог. Что еще обсуждали на коллегии мэрии Бишкека
Перенос автовокзалов. $25 миллионов потребуется на реализацию проекта
В Бишкеке планируют сделать дополнительные полосы поворота на некоторых улицах
Руководители ГУВД Бишкека получили строгие выговоры. Некоторые уволены
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
2 сентября, вторник
22:43
Disney раскрыла название и дату премьеры нового «Ледникового периода» Disney раскрыла название и дату премьеры нового «Ледник...
22:21
Увольнение сотрудника, видеокамеры на зданиях. В мэрии Бишкека прошла коллегия
22:00
Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке
21:42
Китай предоставит пробный безвизовый режим гражданам России
21:20
Крупнейший в мире айсберг за последние три месяца потерял 36 процентов площади