Увольнение сотрудника, видеокамеры на зданиях. В мэрии Бишкека прошла коллегия

В мэрии столицы прошло заседание коллегии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, приняты постановления «Об итогах социально-экономического развития Бишкека в первом полугодии и задачах мэрии на второе полугодие 2025-го» и «Об исполнительской дисциплине и исполнении законодательства в сфере муниципальной службы в мэрии Бишкека».

Также в рамках коллегии поручено усилить работу по аукциону муниципального имущества и созданию упрощенных условий для участников.

По решению коллегии освобожден от занимаемой должности начальник управления капитального строительства Мирлан Молдобасаров за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Департаменту развития дорожно-транспортной инфраструктуры поручено усилить контроль качества дорог.

Начальник ГУВД предложил установку камер на многоэтажных зданиях в целях фиксирования нарушений законодательства и правил благоустройства. Соответствующим службам поручено рассмотреть данный вопрос.

Управлению МЧС поставлена задача ускорить берегоукрепительные работы по реке Ала-Арче совместно с акимиатами.

Кроме того, поручено рассмотреть вопрос благоустройства вдоль рек (променад).