В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс- службе ведомства.

По ее данным, заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев представил коллективу министерства новых руководителей.

Согласно статье 18 конституционного Закона «О кабинете министров»: