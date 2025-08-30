Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Алтынбек Рысбеков стал заместителем министра энергетики Кыргызстана.

Алтынбек Рысбеков родился 6 июня 1978 года в селе Тенги Джалал-Абадской области. Окончил Ошский технологический университет по специальности «электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

В энергоотрасли с 2000 года. С 2017 по 2019 год был замглавы НЭСК, затем стал первым замом. В 2021 году возглавил чуйский филиал компании, затем занимал пост заместителя генерального директора НЭСК по капитальному строительству и инвестициям. До назначения он был гендиректором НЭСК.

Медербек Туманов стал заместителем министра экономики и коммерции Кыргызстана.

Назначен вместо Назарбека Малаева, который в начале августа занял пост заместителя директора департамента развития интеграции ЕЭК.

Медербек Туманов родился 30 октября 1989 года. Окончил Академию управления при президенте КР (2012 год, финансист) и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (2017 год, юрист). Проходил обучение и курсы повышения квалификации в Австрии, а также в программах АБР и Минфина КР.

Ранее он занимал должность советника министра экономики и коммерции. Был также национальным консультантом в Программе развития ООН, коммерческим директором в LLC «Kyrgyz Solar Systems», экспертом в Администрации президента КР и других организациях.

Канат Сагынбаев назначен исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции.

Его кандидатура внесена для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на постоянную должность. Ранее он занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.

Равшанбека Сабирова занимал эту должность с декабря 2024 года. Он стал директором Национального агентства по инвестициям при президенте, сменив на этом посту Фархата Иминова. Последний назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте КР.

Кадровые изменения в мэрии Бишкека.

Руководителем аппарата мэрии Бишкека назначен Илияс Колопов. Он сменил Каната Сагынбаева.

Илияс Колопов занимал должность начальника управления по подготовке решений центрального аппарата мэрии Бишкека.

В целях усиления кадрового потенциала Илияс Колопов в 2024 году ротирован с должности заведующего отделом государственной и муниципальной службы администрации президента в мэрию Бишкека.

Азиз Байысов назначен заместителем акима Первомайского района Бишкека по вопросам ЖКХ, коммунального хозяйства, строительства и транспорта. Ранее эту должность занимал Медет Кубатбеков.

Азиз Байысов возглавлял МТУ «Маевка».

Токтобек уулу Расул назначен руководителем аппарата Ленинского акимиата Бишкека.

Ильгиз Сыдыгалиев возглавил Национальную электрическую сеть Кыргызстана.

Отмечается, что решение принято советом директоров ОАО «НЭСК».

Бывший глава Алтынбек Рысбеков стал заместителем министра энергетики.

Напомним, в начале июня решением совета директоров ОАО «Северэлектро» были прекращены полномочия председателя Ильгиза Сыдыгалиева. Он проработал в должности около четырех месяцев. Затем его назначили заместителем генерального директора НЭСК по капитальному строительству и инвестициям. Ранее он также занимал должность начальника управления национальными сетями «Нацэнергохолдинга».

Посол Пакистана в Кыргызстане завершил свою дипломатическую миссию.

Он проработал в КР с марта 2023 года.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выразил признательность дипломату за вклад в развитие кыргызско-пакистанского сотрудничества и расширение взаимодействия в различных сферах.

Ректором Кыргызского экономического университета назначена Гульназ Супаева.

Ранее Министерство науки, высшего образования и инноваций провело конкурс на должность руководителя вуза.

Гульназ Супаева родилась 12 января 1978 года. Окончила Кыргызский государственный педагогический университет имени Ишеналы Арабаева по специальности «Математика и информатика», Евразийский университет по специальности «Юриспруденция». Имеет ученую степень доктора экономических наук, профессор.

Автор более 80 научных и учебно-методических трудов, включая монографии, учебники, учебные пособия и научные статьи.

