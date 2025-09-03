Депутат предлагает арендовать здания для разгрузки учебных классов. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, начался учебный год, и, как и предполагалось, начались проблемы.

«Классы в школах переполнены. О каком качественном образовании можно говорить, если в одном классе учится по 40-50 человек? Надо тогда решать вопрос об аренде дополнительных зданий, чтобы разгружать классы», — считает Дастан Бекешев.

Он также отметил, что необходимо усилить процесс печати новых учебников, чтобы обеспечить полноценный учебный процесс. «Хотя наверняка этих книг еще нет в электронном виде. Тем не менее эти вопросы нужно решать незамедлительно», — добавил нардеп.