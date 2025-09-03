12:36
Власть

Депутат предлагает арендовать здания для разгрузки учебных классов

Депутат предлагает арендовать здания для разгрузки учебных классов. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, начался учебный год, и, как и предполагалось, начались проблемы.

«Классы в школах переполнены. О каком качественном образовании можно говорить, если в одном классе учится по 40-50 человек? Надо тогда решать вопрос об аренде дополнительных зданий, чтобы разгружать классы», — считает Дастан Бекешев.

Он также отметил, что необходимо усилить процесс печати новых учебников, чтобы обеспечить полноценный учебный процесс. «Хотя наверняка этих книг еще нет в электронном виде. Тем не менее эти вопросы нужно решать незамедлительно», — добавил нардеп.
