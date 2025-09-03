Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский президент, комментируя парад в Пекине, задался вопросом, упомянет ли председатель КНР в своей речи помощь Штатов во Второй мировой войне. По его словам, США помогли Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика, многие американцы погибли, борясь за победу и славу КНР».

«Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник! Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что лидер КНР на саммите ШОС призвал РФ, Индию и другие страны бросить вызов Западу.

Си Цзиньпин в Тяньцзине заявил, что в условиях, когда мир переживает «турбулентность и перемены», им необходимо поддерживать «упорядоченный многополярный мир». Сюда входят поддержка свободной торговли и «более справедливая и разумная система глобального управления». В мировой прессе сделали вывод, что это является вызовом США.

«Мы должны расширить масштабы сотрудничества, максимально использовать уникальные сильные стороны каждой страны и объединить общую ответственность за содействие региональному миру, стабильности и процветанию», — заявил председатель Китая мировым лидерам, присутствующим на саммите ШОС.