Сеул прекратил вещание пропагандистской радиостанции для жителей Северной Кореи

Министерство обороны Южной Кореи с 1 сентября прекратило вещание радиостанции «Голос свободы», которую транслировали для жителей Северной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News.

Отмечается, что решено приостановить вещание пропагандистской станции «в рамках усилий по ослаблению межкорейской военной напряженности».

«Голос свободы» начал вещание в 1962 году. Работу радиостанции неоднократно приостанавливали и возобновляли в зависимости от того, какими в тот момент были отношения двух Корей.

На «Голосе свободы» выходили программы, критикующие власти КНДР, а также транслировали концерты кейпоп-исполнителей.

Ранее Южная Корея начала прекращать вещание пропагандистских радиопрограмм, предназначенных для жителей Северной Кореи после того, как в июне президентом страны стал Ли Чжэ Мен.

Официальный Сеул прекратил вещание радиостанций «Голос народа», «Эхо надежды» и «Радио реформ». Кроме того, в августе демонтированы громкоговорители на границе, через которые транслировали пропагандистские программы.