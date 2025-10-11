20:16
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Власть

Северная Корея показала новую межконтинентальную ракету

Северная Корея показала новую межконтинентальную ракету. В Пхеньяне прошел крупный военный парад, на котором продемонстрирована ракета «Хвасон-20». Государственное информагентство ЦТАК назвало ее «самым мощным ядерным стратегическим оружием».

KCNA
Фото KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи призвал Вооруженные силы стать «непобедимым» соединением, способным «уничтожить любые угрозы», пишет DW.

По оценкам экспертов, дальность полета ракеты «Хвасон-20» может позволить Северной Корее поражать цели на территории США. Помимо «Хвасон-20», армия КНДР представила на параде и другие новейшие вооружения, включая гиперзвуковые ракеты.

Парад прошел на площади имени Ким Ир Сена в честь 80-летия основания правящей Трудовой партии Кореи. Среди приглашенных гостей находились премьер-министр Китая Ли Цян, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам и бывший президент России Дмитрий Медведев, сейчас занимающий пост зампреда Совбеза РФ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346870/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Доклад ООН: ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшилась
Сеул прекратил вещание пропагандистской радиостанции для жителей Северной Кореи
Северная Корея потребовала от Израиля вывести войска из сектора Газа
Госдеп обвинил Россию за участие военных Северной Кореи в боях в Курской области
Северная Корея впервые признала участие своих военных в операции под Курском
Популярные новости
Садыр Жапаров о&nbsp;событиях 2020&nbsp;года: Еще немного, и&nbsp;Кыргызстан развалился&nbsp;бы Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Мэр города&nbsp;Ош подарил машину муниципалитету Каракола Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола
Садыр Жапаров о&nbsp;переговорах с&nbsp;Жээнбековым: Главное было&nbsp;&mdash; не&nbsp;допустить крови Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
19:49
Северная Корея показала новую межконтинентальную ракету Северная Корея показала новую межконтинентальную ракету...
19:16
Башар Асад живет в «Москва-Сити», где ему принадлежит около 20 квартир
18:41
Подготовка к зиме. Радиоактивного угля на ТЭЦ Бишкека нет, заверяет вице-мэр
18:00
Каждый третий медик в Европе страдает от депрессии или тревожности — ВОЗ
17:30
Аномальные ставки: возможно, была утечка имени лауреата Нобелевской премии