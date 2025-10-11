Северная Корея показала новую межконтинентальную ракету. В Пхеньяне прошел крупный военный парад, на котором продемонстрирована ракета «Хвасон-20». Государственное информагентство ЦТАК назвало ее «самым мощным ядерным стратегическим оружием».

Фото KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи призвал Вооруженные силы стать «непобедимым» соединением, способным «уничтожить любые угрозы», пишет DW.

По оценкам экспертов, дальность полета ракеты «Хвасон-20» может позволить Северной Корее поражать цели на территории США. Помимо «Хвасон-20», армия КНДР представила на параде и другие новейшие вооружения, включая гиперзвуковые ракеты.

Парад прошел на площади имени Ким Ир Сена в честь 80-летия основания правящей Трудовой партии Кореи. Среди приглашенных гостей находились премьер-министр Китая Ли Цян, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам и бывший президент России Дмитрий Медведев, сейчас занимающий пост зампреда Совбеза РФ.