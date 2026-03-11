Китай и Северная Корея впервые за шесть лет запускают пассажирские поезда между странами, сообщает SCMP. Первый поезд из Пекина в Пхеньян отправится 12 марта.

Фото SCMP

Поезда из Пекина будут ходить четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Расписание обратных рейсов пока не объявлено.

Для покупки билета пассажирам нужно предъявить действующую северокорейскую визу и копию паспорта, сообщила сотрудница China International Travel Services.

До пандемии больше всего иностранных туристов в Северной Корее были из Китая. Поэтому многие считают, что запуск поездов поможет странам снова наладить экономические связи.

Ранее маршрут восстановили между Россией и КНДР — в июне прошлого года, после пяти лет перерыва.