Общество

Китай и Северная Корея впервые за шесть лет запускают пассажирские поезда

Китай и Северная Корея впервые за шесть лет запускают пассажирские поезда между странами, сообщает SCMP. Первый поезд из Пекина в Пхеньян отправится 12 марта.

SCMP
Фото SCMP

Поезда из Пекина будут ходить четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Расписание обратных рейсов пока не объявлено.

Для покупки билета пассажирам нужно предъявить действующую северокорейскую визу и копию паспорта, сообщила сотрудница China International Travel Services.

До пандемии больше всего иностранных туристов в Северной Корее были из Китая. Поэтому многие считают, что запуск поездов поможет странам снова наладить экономические связи.

Ранее маршрут восстановили между Россией и КНДР — в июне прошлого года, после пяти лет перерыва.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365403/
