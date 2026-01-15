Обострение или угроза? Как страны ЦА отреагировали на слова Соловьева

Пропагандист Владимир Соловьев в одном из своих эфирах предложил «начать СВО» в странах Центральной Азии и Армении.

По его мнению, РФ, как и США в Венесуэле, стоит «наплевать на международное право» и рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и республик ЦА, чтобы не допустить их выхода из российской «зоны влияния».

Читайте по теме МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов ведущего Соловьева

В Ереване отреагировали незамедлительно и по-дипломатически резко. По данным издания News.am, в МИД Армении вызвали российского посла и вручили ноту протеста, «выражающую глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы российского государственного телеканала». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули — такие высказывания несовместимы с дружественными отношениями между Москвой и Ереваном.

А что сказали в государствах Центральной Азии на неоднозначные высказывания одиозного пропагандиста? Мы собрали топ реакций в материале 24.kg.

Кыргызстан

Не воспринимать всерьез информационные месседжи Владимира Соловьева порекомендовал пресс-секретарь президента Кыргызстана.

Что касается возможной реакции, то, учитывая, что Владимир Соловьев является журналистом и телеведущим, ответы на его слова предоставляются на соответствующем уровне со стороны журналистского сообщества или иных лиц. Другое дело, если бы подобные заявления прозвучали со стороны депутата или министра. Тогда ответ был бы дан нашими нардепами или членами правительства. Аскат Алагозов

По словам пресс-секретаря главы государства, «ему известно о предложении одного из депутатов объявить Владимира Соловьева персоной нон грата».

«Для этого существует соответствующая процедура. Посмотрим, как этот вопрос будет рассмотрен. Здесь важно отметить главное: двусторонние и многосторонние отношения между Россией и нашей страной, а также между РФ и государствами Центральной Азии в целом выстроены на самом высоком уровне. В этой связи считаю, что любые подобные предположения не имеют под собой оснований. Однако, учитывая, что Владимир Соловьев работает на государственном телевидении, его непонятные высказывания, провоцирующие напряженность в отношениях между народами, вызывают как минимум недоразумение среди граждан дружественных стран, а в некоторых случаях требуют принятия строгих мер. Мы надеемся, что его руководство примет адекватные меры», — сказал он.

Признать Соловьева персоной нон грата предложил нардеп Дастан Бекешев.

А политобозреватель Ырысбек Осмонов подчеркнул, что Кыргызстан — это не территория для завоеваний, а суверенное государство с многовековой историей. Он отметил особый цинизм подобных заявлений, исходящих от медийной фигуры страны, позиционирующей себя как стратегический партнер КР.

«Подобные заявления не просто оскорбительны. Они сеют семена недоверия и неприязни там, где мы годами строили взаимопонимание. Любые речи о «завоевании» — это не просто пережиток колониального мышления, это прямой подрыв основ этого партнерства», — заключил эксперт.

Казахстан

Казахстанский политолог Газиз Абишев предполагает, что подобные заявления могут быть вызваны как косвенной реакцией Кремля на действия США в отношении Венесуэлы, так и личным демаршем самого Владимира Соловьева, демонстрирующего показной милитаризм из комфортной телестудии.

По мнению эксперта, в любом случае подобные неспровоцированные публичные выпады в адрес союзников можно рассматривать как «нарушение этики отношений между государствами, обществами и народами, особенно в условиях, когда риторика, разжигающая межэтническую и межгосударственную ненависть, уже приносит вполне осязаемые последствия».

Читайте по теме Имперский акцент. Почему некоторые заявления из Москвы вызывают тревогу

Известный казахстанский политолог Досым Сатпаев, директор «Группы оценки рисков», убежден, что за заявлением Владимира Соловьева стоит страх Москвы, растерявшей союзников. Он напомнил, что Кремль утратил влияние сначала в Сирии, где рухнул поддерживаемый Россией режим, затем в Венесуэле, теперь обеспокоен ситуацией в Иране на фоне продолжающихся масштабных протестов.

«Если у шута все эти страхи на языке, то, возможно, у короля и его окружения они в головах», — написал Досым Сатпаев на своей странице в Facebook.

Что касается официального ответа, то Астана не стала комментировать скандальное выступление Владимира Соловьева. По словам депутата нижней палаты парламента Айдоса Сарыма, в этом нет необходимости.

«С моей точки зрения, в нынешний напряженный период нет необходимости реагировать на государственном уровне на мнения таких «прорицателей», как Соловьев. Такие мнения следует изучать, анализировать и отвечать с научной или политологической точки зрения. На идею лучше отвечать только идеей, на мысль — только мыслью. Достаточно будет, если ответят казахстанские журналисты или политологи», — сказал он в комментарии «Азаттыку», Казахской редакции РСЕ/РС, добавив, что «умная дипломатия эффективнее и продуктивнее политических демаршей».

Если официальные государственные институты и структуры станут выражать протест позиции каждого политолога и журналиста в России, это не будет правильным. Айдос Сарым

Народный избранник сказал, что реплики Владимира Соловьева свидетельствуют о неуверенности в себе и страхе. И при необходимости таких людей можно внести в черный список невъездных и объявить персоной нон грата.

Напомним, что лист невъездных в Казахстан действительно существует, и его наличие в 2023 году подтвердило Министерство иностранных дел. Сам перечень ведомство не публиковало. Тем не менее МИД неоднократно заявлял, что в него включены известные своей агрессивной риторикой в адрес соседа российские политики, пропагандисты и эксперты.

Узбекистан

Волну негодования заявления Владимира Соловьева подняли в Узбекистане, особенно в экспертном сообществе и академических кругах. Местные аналитики и журналисты назвали выступление «пропагандой, оправдывающей силовое вмешательство и пренебрегающей международным правом». Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа сказал, что у Соловьева это был не просто «эмоциональный всплеск в эфире ради красного словца», а проявление ничем не прикрытого колониального мышления.

Это неслыханная пропаганда, демонстрирующая колониальный подход — суверенитет республик превращается в бумажку. Шерзодхон Кудратходжа

Категоричен в оценках и журналист Ильяс Сафаров. Он считает, что это политический сигнал с угрозами и подготовкой общественного мнения.

Депутат Олий Мажлиса РУз Бобур Бекмуродов заявил, что эпоха, когда судьбы народов решались «криками в телестудиях» или по указке «старших братьев», давно ушла в прошлое.

«Границы государств Центральной Азии — это вопрос чести и достоинства, а любые угрозы независимости будут встречены не покорностью, а сплоченным и решительным ответом. Такие заявления лишь превращают соседей во врагов, тогда как у стран региона достаточно воли, ресурсов и мужества, чтобы защитить свой дом», — подчеркнул законотворец, напомнив узбекское выражение, которое буквально переводится следующим образом: «Играй со своим соловьем».

Узбекистанские общественные деятели также обратились в МИД республики, призвав отреагировать нотой.

Таджикистан

В Таджикистане чиновники и депутаты не стали делать никаких заявлений и комментировать выступление российского пропагандиста.

Раскритиковал Владимира Соловьева таджикский политический эксперт Шерали Розани. В своем Telegram-канале он написал, что «часто у людей с шатким психоэмоциональным состоянием в период смены сезонов, особенно с наступлением весны, наблюдаются резкие перепады настроения, в результате чего они начинают говорить разные уму непостижимые вещи».

Читайте по теме Теряет ли Кремль Центральную Азию? Полемика российских экспертов

«Скорее всего, нечто подобное произошло с пропагандистом Владимиром Соловьевым, который в своем эфире призвал начать войну против государств Центральной Азии. Подобные заявления можно охарактеризовать как создание проблемы на ровном месте, когда нет никаких объективных предпосылок для такой агрессивной риторики. Очевидно, что такие необоснованные и агрессивные высказывания наносят серьезный ущерб сотрудничеству между странами ЦА и Россией», — отметил Шерали Розани.

Туркменистан

Единственная республика Центральной Азии, где Владимиру Соловьеву не стали отвечать ни на высшем уровне, ни в публичном пространстве. Ашхабад предпочел пропустить провокационные заявления.

P.S. Оценивая заявления Владимира Соловьева, эксперты сходятся во мнении, чтоэто была не просто попытка под диктовку хозяинаобозначать геополитические интересы своей страны. Высказывания в эфире государственного российского телеканала можно принять за целенаправленную подготовку реакционного электората к возможной военной конфронтации с соседями. И вполне вероятно, что столь агрессивная риторика вызвана провалом геополитических амбиций РФ в различных частях мира.

Другое дело, что подобные угрозы усугубляют международную напряженность. Поэтому политические аналитики считают, что элитам региона следует заняться безопасностью своих государств и укреплением обороноспособности.