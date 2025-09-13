23:33
Общество

Доклад ООН: ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшилась

Cитуация с правами человека в Северной Корее за последнее десятилетие не улучшилась, а во многих аспектах даже ухудшилась, что еще больше усугубило страдания населения, говорится в докладе Управления ООН по правам человека.

Как передает Служба новостей ООН, в стране принимались новые законы и проводилась политика, направленные на контроль над гражданами во всех сферах жизни и усиленное наблюдение за ними.

«Ни один другой народ в современном мире не подвергается таким ограничениям», — говорится в докладе.

В 2025 году страна является более закрытой, чем когда-либо в своей истории.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в связи с выходом доклада «о потерянном десятилетии в Северной Корее». «И мне больно говорить, что, если КНДР продолжит двигаться по нынешней траектории, население и дальше ждут страдания, жестокие репрессии и страх», — сказал он.

В докладе сообщается, что в стране продолжают действовать лагеря для политических заключенных. Судьба сотен тысяч пропавших без вести людей, включая похищенных иностранных граждан из Южной Кореи, Японии и других стран, остается неизвестной.

Население по-прежнему подвергается непрекращающейся пропаганде со стороны государства.

Народ КНДР также не обеспечен полноценным питанием, а некоторые государственные меры усугубляют проблему голода.

Законы в Северной Корее сегодня предусматривают более широкое применение смертной казни, в том числе за свободное выражение мнений и использование информации.

Доклад, основанный на сотнях интервью, проведенных управлением ООН, и других материалах, указывает на рост использования принудительного труда во многих формах, в частности так называемых в ударных бригадах, обычно привлекаемых для работы в опасных отраслях, таких как горнодобывающая промышленность и строительство.

В эти бригады обычно входят люди из малообеспеченных семей. В последние годы правительство использовало тысячи сирот и беспризорных детей на угольных шахтах и других опасных объектах.

При этом в докладе сообщается и о некоторых улучшениях, в частности в обращении с людьми в местах содержания под стражей. Число случаев насилия со стороны охранников несколько снизилось. Принято несколько законов, усиливающих гарантии справедливого судебного разбирательства и защиту от жестокого обращения с лицами, лишенными свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343368/
Доклад ООН: ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшилась
