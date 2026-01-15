13:39
Власть

МИД считает нецелесообразным реагировать на высказывания Владимира Соловьева

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что думает МИД относительно высказываний российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Он, напомним, в одном из своих эфирах предложил «начать СВО» в странах Центральной Азии и Армении.

Министр отметил, что кыргызская сторона не считает целесообразным придавать дополнительное внимание отдельным высказываниям, звучащим в медиапространстве и не имеющим отношения к реальной межгосударственной повестке.

Читайте по теме
Обострение или угроза? Как страны ЦА отреагировали на слова Соловьева

«Российская Федерация является для Кыргызской Республики стратегическим партнером и союзником. Наше взаимодействие развивается в рамках международных региональных объединений, в том числе ОДКБ, ШОС, а также на двусторонней основе. Эти форматы обеспечивают устойчивый политический диалог и практическое сотрудничество по вопросам коллективной безопасности и региональной стабильности, что основано на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — сказал он.

Жээнбек Кулубаев заметил, что текущая ситуация характеризуется развитием диалога, укреплением механизмов сотрудничества и отсутствием предпосылок для дестабилизации.

Ранее пресс-секретарь президента Аскат Алагозов призвал не воспринимать всерьез информационные месседжи Владимира Соловьева. 
