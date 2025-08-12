Северная Корея потребовала от Израиля вывести войска из сектора Газа. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление МИД КНДР о решении израильских властей захватить Газу.

Фото Центрального телеграфного агентства Кореи

Северокорейское внешнеполитическое ведомство обвинило Израиль в нарушении международного права и осудило «преступный акт территориального захвата».

«Сектор Газа является неотъемлемой частью Палестинской территории, и любая односторонняя попытка изменить численность населения или суверенный статус сектора Газа абсолютно неприемлема. <...> Мы решительно требуем, чтобы Израиль немедленно прекратил свои незаконные и возмутительные вооруженные нападения на палестинцев и полностью ушел из сектора Газа», — говорится в заявлении северокорейского МИДа.

Напомним, ранее Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников.