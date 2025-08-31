20:04
Binance готова к работе по токенизации реальных активов Кыргызстана

Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, провел разговор по видеосвязи с основателем крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чан Пэн Чжао. Об этом на своей странице в Facebook написал глава пресс-службы президента Аскат Алагозов.

В ходе беседы Чанпэн Чжао поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости.

«Обсужден ход реализации договоренностей в сфере развития виртуальных активов и блокчейн-технологий, достигнутых во время переговоров Садыра Жапарова и Чан Пэн Чжао в Кыргызстане в мае текущего года. Глава государства подчеркнул, что в стране проводится работа по совершенствованию законодательной базы для развития сферы виртуальных активов. Действующее законодательство в Кыргызстане о виртуальных активах не охватывает многие новые виды токенов, активно используемые на мировом рынке, такие как стейблкоины и токены, обеспеченные реальными активами (RWA). В этом ключе он отметил целесообразность начала работы по токенезации реальных активов Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Нацбанк эффективно работает по проекту «цифровой сом». В будущем его можно связать со стейблкоином KGST, который сейчас тоже находится в стадии развития и ведутся технические работы. Это позволит не только использовать его внутри страны, но и применять для международных платежей, удобных переводов и привлечения инвестиций. Президент подчеркнул, что связка CDBC = KGST сделает цифровой сом более надежным и востребованным.

Чан Пэн Чжао отметил актуальность образовательных программ, проведения тренингов для повышения криптовалютной грамотности Кыргызстана на базе Академии Бинанс. Он также выразил готовность к дальнейшей поддержке проекта «цифровой сом». Кроме того, Чан Пэн Чжао выразил готовность к совместной работе по токенизации реальных активов.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность эффективной работы Национального совета по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при президенте Кыргызской Республики, а также обсудили вопросы проведения очередного заседания совета.

Чан Пэн Чжао является членом Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий и советником президента Кыргызской Республики.

Напомним, Садыр Жапаров находится в КНР с рабочим визитом. Он принимает участие в саммите ШОС.
