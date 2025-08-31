Саммит ШОС. Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Китай

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, прибыл с рабочим визитом в город Тяньцзинь по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Борт № 1 приземлился в международном аэропорту «Биньхай».

Садыра Жапарова встретили министр науки и техники КНР Инь Хэчжун и другие официальные лица.

Напомним, что в рамках визита президент КР примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне. Также состоится его встреча с Си Цзиньпином.