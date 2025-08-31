10:38
Власть

Садыр Жапаров объяснил, почему изменил свое мнение о национализации Кумтора

«К 2020 году на Кумторе больше не будет запасов золота, и нет необходимости его национализировать», — говорил ранее Садыр Жапаров.

Национальное информагентство «Кабар» поинтересовалось у президента страны, почему он изменил мнение.

Фото «Кабара»

«Теперь вы говорите, что мы можем эксплуатировать его до полувека. Была ли в то время информация о том, что запасы золота на руднике заканчиваются?» — спросили главу государства.

«Нет, такой информации не было. Я еще в 2012-м в парламенте говорил, что золота на руднике хватит на 40-50 лет, потому что в том году я возглавлял комиссию, все проверил и поднял вопрос о национализации «Кумтора». К сожалению, меня арестовали. А в 2020-м заявление о том, что золота на Кумторе больше нет и нет необходимости его национализировать, было всего лишь тактикой. Конечно, это было очень тяжелое время для меня. Приближались выборы. Раньше, если бы ты сидел в тюрьме и говорил: «Нам нужно взять Кумтор», а потом вышел из тюрьмы и сказал это на выборах, это означало бы потерю 15-20 процентов голосов. Я не хотел этого делать, но сказал», — прокомментировал он вопрос.

Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда

Садыр Жапаров добавил, что, во-первых, мог бы пропустить выборы. Во-вторых, если бы сказал: «Нам нужно взять Кумтор», иностранцы бы все забрали и ушли, и Кумтор бы остановился.

«Они бы все уничтожили. В любом случае за неделю до того, как мы должны были его взять, они получили информацию и уничтожили электронную систему управления. Мы еле-еле восстановили ее через два-три месяца. Взять Кумтор было непростой задачей, как говорят критики. Потребовалось время. Нам нужно было все поставить на свои места, соблюдая законы и процедуры. Мы сделали все это тайно за полгода, и, наконец, взяли его. Теперь он служит народу. Он простоит еще 40-50 лет», — подытожил президент.
