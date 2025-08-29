Осенняя сессия Жогорку Кенеша начнется 3 сентября

3 сентября 2025 года в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики состоится заседание, которым откроется осенняя сессия парламента.

В проекте повестки дня, опубликованном на сайте парламента, значатся три вопроса. Депутаты рассмотрят и утвердят календарный план работы Жогорку Кенеша на сентябрь, а также обсудят вопрос о согласовании кандидатуры Каната Сагынбаева на должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

Его кандидатуру направили на рассмотрение профильных комитетов: по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту, а также по социальной политике.

Кроме того, в повестку включен пункт «Разное».