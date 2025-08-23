11:09
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Чолпон Шаикова возглавила государственное учреждение «Центр культурной интеграции» ШОС.

Ранее она работала директором Иссык-Кульской областной государственной телерадиокомпании.

В 1993 году окончила Национальный университет по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.

Читайте по теме
Таможенная служба пополнилась сразу 47 новыми сотрудниками

С 2014 по 2018 год Чолпон Шаикова принимала участие в подготовке и проведении Всемирных игр кочевников в качестве координатора по СМИ. В 2023-2024 годах была директором телеканала «СТВ» Чуйской телерадиокомпании.

Она также работала PR-менеджером во Всемирной конфедерации этноспорта и в Общественном фонде «Всемирные этноигры».

Была депутатом Чолпон-Атинского городского кенеша, председателем молодежных объединений, руководителем Иссык-Кульского районного комитета Красного Креста и Полумесяца.

Алимбек Матмуратов назначен заместителем акима Баткенского района.

Алимбек Матмуратов родился 1 марта 1986 года. Имеет высшее образование.

Был помощником губернатора Баткенской областной, затем – полномочного представителя правительства в Баткенской области. Руководил аппаратом мэрии города Баткена.

До нового назначения был руководителем аппарата государственной администрации Баткенского района.

Ниязалы Кошокбаев назначен вице-мэром города Таш-Кумыра.

Ранее эту должность занимал Талантбек Мурзабеков, который переведен на другую работу.

Ниязалы Кошокбаев родился 9 марта 1989 года. До назначения был главным специалистом департамента муниципальной собственности при мэрии города Таш-Кумыра.

Альбина Имашева назначена художественным руководителем Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. 

Альбина Имашева родилась 6 июня 1983 года. Окончила Институт искусств имени Бубусары Бейшеналиевой. Актриса.

С 2002 года работает в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова.

В 2024 году удостоена звания «Заслуженный артист Кыргызской Республики».

Директор киностудии «Кыргызфильм» Акжолтой Бекболотов и главный редактор Назым Мендебаиров подали заявление об увольнении по собственному желанию.

Назым Мендебаиров отметил, что уход связан с переходом на другую должность. 

Напомним, 3 июля кинорежиссер, актер, продюсер Бакыт Мукул рассказал о коррупции в Национальной киностудии «Кыргызфильм» и обратился к главе Министерства культуры Мирбеку Мамбеталиеву. Он был возмущен тем, что министр игнорирует взяточничество в госучреждении.

После этого национальная киностудия «Кыргызфильм» в лице его руководителя Акжолтоя Бекболотова подала в суд на Бакыта Мукула. Истцы считают, что заявления кинорежиссера порочат репутацию «Кыргызфильма».

О кадровых перестановках с 11-15 августа читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340553/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 июля — 1 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 июля
Разрешить назначение экс-чиновников на госпосты без конкурса хотят в Кыргызстане
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июля
Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 июля
Кыргызстан: кадровые перестановки за 30 июня — 4 июля
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 июня
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Президенты Кыргызстана и&nbsp;Казахстана откроют &laquo;Золотой мост дружбы&raquo; Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Визит президента Казахстана в&nbsp;Кыргызстан. Что происходит сегодня Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Это не&nbsp;позиция кабмина. Эдиль Байсалов о&nbsp;предложении благодарить врачей Это не позиция кабмина. Эдиль Байсалов о предложении благодарить врачей
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
23 августа, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 августа
10:47
На Шри-Ланке арестовали бывшего президента страны: неоправданные вояжи
10:30
Золото вернулось домой. Как нас пугали канадцы и что из этого вышло
10:20
Пограничник подорвался в Латвии на одной из мин для «сдерживания России»
10:11
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев вышел в финал