Ильгиз Сыдыгалиев возглавил Национальную электрическую сеть Кыргызстана. Информацию о назначении подтвердили в компании.

Отмечается, что решение принято советом директоров ОАО «НЭСК». Ранее он занимал должность заместителя генерального директора.

Теперь уже экс-глава компании Алтынбек Рысбеков стал заместителем министра энергетики.

Напомним, в начале июня решением совета директоров ОАО «Северэлектро» были прекращены полномочия председателя Ильгиза Сыдыгалиева. Он проработал в должности около четырех месяцев. Затем его назначили заместителем генерального директора НЭСК по капитальному строительству и инвестициям.

Ранее он также занимал должность начальника управления национальными сетями «Нацэнергохолдинга».