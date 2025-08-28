В Военно-Антоновке завершено строительство проблемной школы

Глава Минстроя прокомментировал завершение строительства школы в селе Кожомкул (Военно-Антоновка) Сокулукского района.

По его данным, строительство проблемной школы на 750 мест в селе Кожомкул, которое длилось 12 лет и превратилось в очаг коррупции в строительстве, унесло жизни двух человек, по которому было возбуждено множество уголовных дел и много людей лишились свободы, прошло четыре экспертизы, наконец завершено.

Фото Минстроя. Школа

«Пусть эта школа станет началом добра, воспитает хороших людей и станет любимым местом для наших детей, а также одной из тех школ, которые готовят достойное будущее поколение для нашего государства. Молимся Создателю об этом», — добавил Нурдан Орунтаев.