Нардеп просит кабмин решить вопрос с реализацией проекта «Технополис» в Сокулуке

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева в ходе пленарного заседания подняла вопрос о судьбе проекта «Технополис» в Сокулукском районе.

По ее словам, около десяти лет назад на месте бывшего кафельного завода, расположенного выше поста ГАИ, был анонсирован масштабный проект «Технополис».

«Легпром» жалуется на необоснованное расторжение айыл окмоту Кожомкул (Военно-Антоновки) договора аренды участка под «Технополис». С 2018 по 2023 годы предпринимателям планировалось передать земельный участок в аренду на 49 лет при условии его освоения в течение пяти лет. Инвесторы вложили в проект 135 миллионов сомов. Однако пандемия COVID-19 существенно замедлила реализацию проекта, после чего земельный участок был изъят у предпринимателей — без судебного разбирательства и без возврата вложенных средств», — сообщила она.

Сурабалдиева сообщила, что к ней с этой проблемой обратились 11 предпринимателей, которые никогда не работали в госструктурах и попросила кабмин помочь им.