Власть

Нардеп просит кабмин решить вопрос с реализацией проекта «Технополис» в Сокулуке

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева в ходе пленарного заседания подняла вопрос о судьбе проекта «Технополис» в Сокулукском районе.

По ее словам, около десяти лет назад на месте бывшего кафельного завода, расположенного выше поста ГАИ, был анонсирован масштабный проект «Технополис».

«Легпром» жалуется на необоснованное расторжение айыл окмоту Кожомкул (Военно-Антоновки) договора аренды участка под «Технополис». С 2018 по 2023 годы предпринимателям планировалось передать земельный участок в аренду на 49 лет при условии его освоения в течение пяти лет. Инвесторы вложили в проект 135 миллионов сомов. Однако пандемия COVID-19 существенно замедлила реализацию проекта, после чего земельный участок был изъят у предпринимателей — без судебного разбирательства и без возврата вложенных средств», — сообщила она.

Сурабалдиева сообщила, что к ней с этой проблемой обратились 11 предпринимателей, которые никогда не работали в госструктурах и попросила кабмин помочь им.
Материалы по теме
В Сокулукском районе наложены штрафы за незаконный захват земельных участков
В Сокулукском районе хотят отдать 19 гектаров сельхозземель под кладбище
Пожар в детсаду под Бишкеком: эвакуированы 30 человек
В Сокулукском районе государству возвращен регулирующий бассейн
В Сокулуке дети переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий МВД
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Они просят власти о помощи
Завершено асфальтирование автодороги Сокулук — Белогорка
В селе Комсомольском у детей нет учебников по английскому. Ответ директора школы
На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Спикер ЖК&nbsp;в&nbsp;Москве заявил о&nbsp;новых угрозах и&nbsp;призвал к&nbsp;единству стран ОДКБ Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
22 апреля, среда
12:17
Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближении агрессора за километр Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближе...
12:17
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг Кыргызстана на уровне В
12:06
В Чункурчаке пройдет чемпионат Кыргызстана по горному туризму
12:00
Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тысяч в Кыргызстане
11:50
Предприятия Российской Федерации выразили интерес к развитию ягодной отрасли КР