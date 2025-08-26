Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, «потому что он ему не нравится». Глава Белого дома ответил на вопросы журналистов в Овальном зале.

Фото Reuters

По словам президента США, сроки возможной встречи президентов России и Украины зависят от них самих.

«Это зависит от них. Для танго нужны двое. Я думаю, что им следует встретиться перед тем, как я приму участие во встрече, чтобы, вероятно, заключить сделку», — сказал он.

По его словам, боевые действия между Украиной и Россией оказались серьезным межличностным конфликтом.

«И конфликт, который я думал, будет проще всего остановить — России и Украины. Но эта война оказалась крупным конфликтом личностей. Но мы собираемся остановить и ее тоже», — подчеркнул американский президент.

Дональд Трамп также объявил, что США «больше не тратят деньги на Украину», а все переговоры о закупке вооружения для украинской армии ведутся через НАТО.

После того как стало известно о принципиальной договоренности о встрече президентов России и Украины, мировое сообщество ждет, когда она состоится. Ранее Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой будет организована трехсторонняя встреча — с участием самого президента США. Однако вопрос так и остался открытым. Ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в Киеве больше не информируют о такой встрече в ближайшее время.