В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств

Порядок составления и критерии включения лекарственных препаратов и медицинских изделий в специальный перечень, временно разрешенных к ввозу и медицинскому применению без регистрации, утвердил кабмин. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что документ принят для упрощения процедур временного ввоза и использования препаратов и изделий, необходимых для системы здравоохранения, но не имеющих регистрации в Кыргызстане либо не ввозимых более шести месяцев.

Принятие решения связано с необходимостью оперативного реагирования на дефицит жизненно важных препаратов и медицинских изделий. Включение в специальный перечень позволяет временно разрешить их использование в экстренных случаях и при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения.
