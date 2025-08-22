14:47
Власть

Чаще привлекать нарушителей к общественным работам предлагает Дастан Бекешев

В Кыргызстане намерены повысить эффективность ответственности за нарушения правил благоустройства, обращения с отходами и сохранности водохозяйственных сооружений. Изменения в Кодекс о правонарушениях, инициированные депутатом парламента Дастаном Бекешевым, вынесли на общественное обсуждение.

Законопроектом предлагается расширить санкции статей 114–116 Кодекса о правонарушениях, добавив возможность назначения общественных работ.

Это, по словам инициатора, обеспечит неотвратимость наказания в случаях, когда штрафы не уплачивают или не достигают профилактического эффекта, а также поможет сформировать у нарушителей уважительное отношение к окружающей среде и коммунальной инфраструктуре.

Согласно справке-обоснованию, законопроект дополняет статью 114 (нарушение правил благоустройства территории) возможностью назначать нарушителю общественные работы продолжительностью 20 часов как альтернативу предупреждению.

В статью 115 (выброс, складирование, сжигание мусора в неустановленных местах) вносится три изменения: по части 1 предупреждение заменяется на общественные работы 20 часов; по частям 2 и 3 вводится альтернатива — общественные работы от 20 до 30 часов вместо или вместе со штрафом.

В статью 116 (повреждение водохозяйственных сооружений) добавляется альтернативная санкция — общественные работы от 20 до 40 часов.

Введение общественных работ позволит:

  • создать видимую для жителей восстановительную справедливость — нарушитель благоустраивает ту самую территорию, которую испортил;
  • снизить количество неоплаченных штрафов и связанных с этим расходов государства на их взыскание;
  • укрепить дисциплину в сфере обращения с бытовым и промышленным мусором, сократить стихийные свалки, улучшить санитарное состояние населенных пунктов;
  • предотвратить повторные правонарушения благодаря воспитательному эффекту личного труда.

«Международная практика подтверждает эффективность такого подхода. В Германии, Польше и Эстонии общественные работы применяются как альтернатива штрафу или краткосрочному аресту за мелкие нарушения порядка и экологии; в Казахстане и Узбекистане аналогичные меры уже действуют в сферe благоустройства и обращения с отходами. Опыт этих стран показывает, что трудовое взыскание снижает рецидивы, экономит бюджет и повышает удовлетворенность граждан работой правоохранительных органов», — считает нардеп.
