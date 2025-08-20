Думал, будет легче. Царикаев о работе в муниципальной инспекции и личной жизни

Несколько лет назад социальные сети Кыргызстана привлек внимание сотрудник Управления патрульной службы милиции Бишкека Мирлан Таалайбеков. Он работал пресс-секретарем УПСМ и в народе стал более известен под псевдонимом Царикаев. Прославился тем, что на камеру показывал работу патрульных и штрафовал за различные нарушения ПДД всех, включая чиновников, невзирая на звонки высокопоставленных лиц и знакомых.

Недавно Мирлана Таалайбекова назначили на должность главы муниципальной инспекции мэрии Бишкека, где он начал показывать работу подчиненных и вводить некие новшества. В первую очередь ее сотрудникам поменяли форму и выдали фуражки.

По словам Мирлана Таалайбекова, первая задача для него в новой должности — не просто всех штрафовать и применять метод кнута, а навести порядок в столице.

«Момент перехода в инспекцию для меня — что-то удивительное. Естественно, когда мне предложили должность, я боялся переходить, так как надо все начинать с нуля. В милиции я работал пять лет и знаю практически все тонкости службы, а тут свои подводные камни. Честно скажу, для меня это было шокирующей ситуацией», — говорит он.

Глава инспекции отметил, что работа в УПСМ и на нынешней должности сильно отличаются. Если раньше он имел дела с золотой молодежью и чиновниками, нарушавшими ПДД и привыкшими оставаться безнаказанными, то сейчас сталкивается с обычными гражданами, к которым необходимо относиться лояльнее. Надо больше профилактики и где-то больше идти на уступки.

Основные городские проблемы

Основные проблемы столицы, на которые в первую очередь обратил внимание Мирлан Таалайбеков, — это грязные колеса грузовых авто, портящие асфальт и загрязняющие дороги, стихийная торговля на рынках и, конечно, проблема смога в холодное время года.

«Во-первых, все строительные объекты столицы мы обязываем установить мойки колес грузовиков, выезжающих с их территории на дороги Бишкека. Также просим посыпать щебенкой выезд со стройки, потому что без нее через 500 метров колеса опять станут грязными и начнут пачкать асфальт. По стихийной торговле мы проводим комплекс работ, которые дают плоды», — отметил Мирлан Таалайбеков.

Недавно пресекли стихийную торговлю мясом в восточной части Бишкека, но, по словам главы муниципальной инспекции, рядом находящийся супермаркет воспользовался этим и поднял цены, а местные жители — тревогу.

«Я поехал на место, и все подтвердилось. Государство установило максимальную цену в 700 сомов, а они продавали по 800 сомов. Тогда я впервые столкнулся с Антимонопольной службой. Они приехали, заполнили необходимые документы и приняли меры», — рассказал глава инспекции.

Хотел уйти из милиции

По словам Мирлана Таалайбекова, за пять лет работы в милиции он неоднократно хотел уйти со службы на более спокойную работу — устал от гневных комментариев в социальных сетях: многие писали, что он все делает ради хайпа. Когда ему предложили должность главы муниципальной инспекции, то обрадовался, что будет легче.

«Думал, перейду в инспекцию и будет так, как хотел — спокойная работа без нервов. Но — показалось. Тут работа намного тяжелее, надо изучать другие законы и положения. Да и спектр работы совсем другой. Сейчас я не стараюсь облегчать работу. Наоборот, ее надо более-менее функционировать, давать больше возможностей и внедрять определенные изменения. Недавно мэр Бишкека Айбек Жунушалиев сказал, что нам могут выдать новые служебные авто — не электрические, на которых сейчас мы ездим, а машины, произведенные в Кыргызстане», — говорит глава инспекции.

Мирлан Таалайбеков предложил передать им еще одну функцию — штрафовать водителей за неправильную парковку на остановках и прочих запрещенных для этого местах. Это связано с тем, что с началом учебного года поток машин увеличится, особенно у школ и детских садов, а патрульные физически не смогут следить за всеми этими объектами.

Прозвище со студенческих лет

В социальных сетях Мирлан Таалайбеков известен как Царикаев. По его словам, это прозвище еще со студенческих лет, когда он учился в Кыргызской государственной юридической академии. Тогда его окружение часто слушало песни Альбины и Фати Царикаевых, и ему пришло в голову переименовать свою страничку в Instagram на «Царикаев», чтобы родственники не могли найти по его имени и фамилии.

«Ко мне все обращались по имени, но когда Instagram стал более раскрученным, многие друзья стали называть меня Царикаевым и в повседневной жизни», — вспомнил глава инспекции.

Чего боится Царикаев?

Главным страхом Мирлана Таалайбекова оказалось одиночество. По его словам, быть одиноким — это очень тяжелая ноша, потому что каждый человек хочет, чтобы рядом с ним находился близкий, который его понимает. Глава инспекции отметил, что сейчас у него есть человек, в котором он растворился полностью и любит всей душой, но подробности обещал раскрыть позже.