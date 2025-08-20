23:05
Власть

Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет

Фото AP. министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм

Стена на границе США и Мексики будет окрашена в черный цвет по распоряжению президента Дональда Трампа. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

По ее словам, решение принято по личному требованию президента. Черный цвет при высокой температуре сильнее нагревается, что сделает поверхность стены слишком горячей для попыток перелезть через нее.

Кроме того, как отметила Ноэм, краска поможет защитить конструкцию от ржавчины.

Покраска является частью расширенной программы укрепления границы. В нее также входит установка камер наблюдения, сенсоров и других технологических средств.

Отметим, что во время первого президентского срока Дональда Трампа строительство стены на границе было центральным элементом его жесткой миграционной политики. Во втором сроке приоритет сместился к массовым депортациям и арестам внутри страны. Вместе с тем, как отмечает Associated Press, Министерство внутренней безопасности США получит около $46 миллиардов на завершение возведения стены в рамках нового финансирования, утвержденного Конгрессом этим летом.
