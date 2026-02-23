В Мексике после убийства одного из главных наркобаронов начались беспорядки

В Мексике убит лидер одного из главных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, также известный как Эль Менчо. Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.

В ведомстве рассказали, что во время операции в штате Халиско убиты четверо членов картеля. Еще трое, включая Эль Менчо, получили серьезные ранения и скончались во время транспортировки в больницу.

Еще двое предполагаемых членов картеля арестованы. Кроме того, в ходе операции изъяли оружие, включая ракетные установки, «способные сбивать самолеты и уничтожать бронетехнику».

На фоне новостей об убийстве наркобарона в нескольких районах начались беспорядки, участники которых блокируют дороги и поджигают автомобили. Губернатор штата Халиско объявил «красный» уровень опасности и попросил местных жителей не покидать свои дома.

Президент страны Клаудия Шейнбаум заверила, что после ликвидации Эль Менчо идет координация действий с государственными администрациями всех регионов. Она высоко оценила работу военных.

В Соединенных Штатах заявили, что смерть Эль Менчо — это «важное событие» для Мексики, США и Латинской Америки. Заместитель госсекретаря Штатов Кристофер Ландау поздравил мексиканские силы безопасности с уничтожением лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско», которого он назвал «одним из самых кровожадных и безжалостных наркобаронов».

Боевики CJGN мобилизовали свои резервы — они устраивают нападения и атаки по всему штату Халиско (и в других регионах): поджигают магазины, аптеки, государственные банки, похищают авто и пытаются перекрывать дороги.

Из-за атак в некоторых районах Мексики парализовано движение. Например, автовокзал в районе Густаво А.Мадеро (север столицы) приостановил отправку автобусов на запад из-за перекрытия дорог.

Власти штата Халиско заявили, что сегодня очные занятия в школах будут отменены. Администрация курортного города Пуэрто-Вальярты призвала жителей и туристов оставаться дома и избегать поездок без крайней необходимости. Университет Гвадалахары подтвердил приостановку деятельности и призвал жителей города оставаться дома.

Футбольная лига Мексики приостановила матч на стадионе «Коррегидора» из-за невозможности обеспечить безопасность. Также отменены матчи Женской лиги.

Авиакомпания Air Canada сообщила, что остановила свою деятельность в аэропорту Пуэрто-Вальяры. Пляжи и главные дороги города подверглись серии нападений и блокад после сообщений о смерти Немесио Осегеры Сервантеса.