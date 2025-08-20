08:58
Власть

Скоро 1 сентября. Глава Минстроя проинспектировал ремонт школ в Бишкеке

Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства проинспектировал ход строительства и капитального ремонта школ в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, чиновник ознакомился с состоянием нескольких социальных объектов, включая учебные заведения, которые готовятся к новому учебному году и поручил уделить особое внимание качеству и срокам работ. 

В том числе Нурдан Орунтаев побывал на стройплощадке дополнительного корпуса школы № 21, расположенной на улице Горького. Ранее для этого образовательного учреждения уже был построен четырехэтажный корпус. Сейчас завершается возведения двухэтажного здания.

Глава Минстроя также осмотрел школу-лицей № 5 имени профессора А.Молдокулова. Здесь идет первый за последние 44 года капитальный ремонт.

Учебное заведение рассчитано на 1 тысячу 900 учеников.
