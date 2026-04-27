Общество

На модернизацию трех школ в Бишкеке объявлен тендер

На модернизацию трех школ в Бишкеке объявлен тендер. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что в рамках реализации программы по повышению энергоэффективности муниципальных зданий начался прием заявок на участие в тендере по реконструкции трех школ.

Пилотный проект по модернизации низкоуглеродных муниципальных зданий направлен на кардинальное улучшение технического состояния образовательных учреждений и снижение их воздействия на окружающую среду.

Модернизация позволит не только создать комфортные условия для обучения, но и значительно сократить расходы городского бюджета на отопление и электроэнергию, говорится в сообщении.

На тендер выставлены:

  • лот 1 (школа № 34) — полная модернизация энергоэффективности, установка тепловых насосов и систем управления энергопотреблением;
  • лот 2 (школа № 92) — изоляция внешнего контура здания, реконструкция пристройки и внедрение современных систем рекуперации тепла;
  • лот 3 (школа № 16) — обновление технических систем, включая замену освещения, изоляцию стен и чердачных перекрытий.

Участники могут подавать заявки как на отдельные лоты, так и на все три.

Заявки принимаются до 22 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371932/
