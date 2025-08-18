Делегация Путина в США расплатилась за авиатопливо наличными

Российская делегация, прилетевшая в США на Аляску, вынуждена была оплачивать заправку самолетов наличными. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью NBC News.

По его словам, из-за действующих санкций россияне не могут пользоваться американской банковской системой. «Когда они приземлились на Аляске для дозаправки, им пришлось платить наличными, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой», — отметил Марко Рубио.

По оценке The Moscow Times, заправка борта президента Путина обошлась примерно в $85 тысяч. Использовать банковские карты или переводы российская сторона не смогла — все каналы финансовых расчетов заблокированы.