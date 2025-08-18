В Кыргызстане хотят создать ОАО «Фонд зеленого финансирования». Министерство экономики и коммерции разработало проект соответствующего постановления кабмина. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициатива выдвинута с учетом возрастающей антропогенной нагрузки.

Для КР развитие по пути устойчивого развития является необходимостью, так как социально-экономическое развитие страны в значительной степени основано на потреблении природных ресурсов, пояснили в ведомстве.

Кыргызстан на международной арене участвует в реализации Целей устойчивого развития ООН, а также выполняет взятые на себя обязательства Парижского соглашения по рамочной конвенции ООН об изменении климата. Исполнение отраженных в данных документах международных обязательств достигается через развитие инклюзивной зеленой экономики, способствующей достижению экономических, социальных и климатических целей.

Ранее была обозначена необходимость развития экологически чистых видов транспорта, стимулирование производства экологически чистых продуктов, развитие механизмов зеленого финансирования, включая кредиты на экологически чистые технологии, такие как возобновляемая энергия для сельского хозяйства.

«Интенсивное использование природных ресурсов, безусловно, вносит значительный вклад в экономический рост в краткосрочном периоде, но важно понимать, что в долгосрочной перспективе это приведет к значительным негативным последствиям: расширению масштабов бедности и ухудшению здоровья населения из-за загрязненного воздуха и некачественной питьевой воды, недостатка продовольствия и энергии.

Вместе с тем достижение устойчивого экономического роста на зеленой основе (без ущерба окружающей среде и истощения природных ресурсов) невозможно без формирования эффективной системы зеленого финансирования. С этой точки зрения, крайне важно понимание необходимости привлечения зеленых инвестиций в устойчивое развитие экономики страны», — говорится в справке-обосновании.

Внедрение и развитие сферы зеленого финансирования важно также с точки зрения необходимости перехода на зеленую экономическую модель, призванную перестроить подход к производству-потреблению от устаревшей линейной модели на экономику замкнутого цикла, основанную на принципе возобновляемости ресурсов. Ответственность за этот переход распространяется на государство, общество и бизнес как главных драйверов экономики, а финансовые институты в свою очередь формулируют инструменты, которые помогают ответственному бизнесу перейти на принципы экологичности и устойчивости.

По данным разработчиков, зеленые финансы лежат в основе концепции низкоуглеродного экономического роста, поскольку они обеспечивают связь финансовых институтов, мероприятий по охране окружающей среды и экономического роста и рассматриваются в трех аспектах:

совокупность различных способов финансирования технологических процессов и проектов в области экологизации хозяйственной деятельности;

совокупность финансовых институтов (банки, страховые компании), занимающиеся финансированием экологических программ и проектов;

финансовые продукты и услуги (кредиты, облигации) с экологической составляющей.

Привлечение внешней финансовой поддержки, направленной на реализацию мер митигации и адаптации, является важным аспектом проводимой государственной политики в данной сфере. Это окажет позитивный трансформационный эффект на экономику и вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

А спецификация финансовой системы, которая позволит координировать и распределять финансовые потоки на финансирование проектов за счет привлечения как внутренних ресурсов, так и ресурсов от международных доноров, увеличит эффект за счет обеспечения адресности и оптимизации сроков на привлечение средств для реализации проектов.

Фонд зеленого финансирования Кыргызской Республики позволит обеспечить: