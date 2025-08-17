Дорогой президент Путин. Стало известно, о чем письмо главе РФ Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп через мужа передала президенту России письмо. Fox News сообщает, что Владимир Путин прочитал его сразу после получения в присутствии делегаций двух стран. Стало известно, с какой просьбой супруга Дональда Трампа обратилась к лидеру РФ.

«Дорогой президент Путин. У каждого ребенка в сердце одни и те же тихие мечты, независимо от того, родился ли он случайно в сельской местности или в великолепном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и безопасности.

Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры, ответственность за поддержку наших детей выходит за рамки комфорта немногих. Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех, чтобы каждая душа могла пробудиться в мире, и чтобы само будущее было надежно защищено.

Простая, но глубокая идея, господин Путин, и я уверена, вы с ней согласны, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты — невинности, которая стоит выше географии, правительства и идеологии.

Но в современном мире некоторые дети вынуждены смеяться тихо, не тронутые окружающей тьмой, — молчаливый вызов силам, которые потенциально могут завладеть их будущим. Господин Путин, вы можете в одиночку вернуть их мелодичный смех.

Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих различий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Время пришло», — говорится в письме Мелании Трамп.