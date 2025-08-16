Как российской пропаганде рекомендовали освещать встречу Путина и Трампа

До саммита Путина и Трампа на Аляске остается буквально несколько часов. По-бишкекскому времени они должны начаться в два часа ночи.

Аналитический отдел 24.kg будет внимательно следить за всеми публикациями в прессе по ходу переговоров, прямыми включениями и трансляциями американских телеканалов.

А пока мы хотим познакомить вас с «методичкой» Кремля, которую получили российские СМИ накануне встречи двух президентов на военной базе в Анкоридже.

Как журналистам рекомендовано освещать предстоящие переговоры узнало издание «Медуза».

Мы предлагаем вам сокращаенный вариант этой публикации.

Итак, о возможных итогах саммита в тексте «методички» политического блока администрации Владимира Путина, которую получили российские пропагандисты, ничего не говорится. Однако в ней упоминается, что Кремль «готов к разным сценариям развития переговоров, ни один из них не станет сюрпризом ни для силового, ни для экономического блоков». Аргументировать эту готовность в своих материалах сотрудникам СМИ порекомендовали перечислением чиновников, вошедших в состав российской делегации на саммите.

У Путина «нет завышенных ожиданий» от встречи, хотя он «настроен на диалог», такие фразы рекомендовано использовать СМИ.

Также авторы «методички» предлагают подчеркнуть, что «российско-американский диалог и взаимодействие не ограничиваются только украинским вопросом — там много и других треков, по которым можно находить взаимопонимание». В текстах и выпусках новостей о саммите Путин должен предстать ключевой фигурой: именно он, а не Дональд Трамп «задает перспективу российско-американских отношений», подчеркивают в политическом блоке администрации российского президента.

Кроме того, составители методички требуют указывать в текстах, что власти Украины «недоговороспособны», а диалог с ними «исчерпан», на что Путин, скорее всего, укажет Трампу. «Украина проигнорировала все мирные предложения России», говорится в методичке. Иллюстрировать этот тезис предлагается сорванным «пасхальным перемирием».

Технолог, сотрудничающий с политическим блоком АП, в разговоре с «Медузой» предполагает: аудиторию провластных СМИ готовят к тому, что к «приостановке боевых действий саммит может и не привести». «Прогрев, чтобы никаких особенных надежд не было, — чтобы не было и разочарований, — полагает собеседник издания. — Поэтому на первом плане диалог с США ради диалога с США.

Путин и Трамп о чем-то договариваются, и [именно] Путин навязывает пункты этого договора».

Как указывает «Медуза», например, лояльная власти «Лента.ру», ссылаясь на каналы «военкоров», уже пишет, что «прорыва по Украине» ждать не приходится, а Владимир Зеленский «на мир не пойдет», а так же, что «российская сторона заинтересована в обсуждении трансформации взаимодействия стран в целом, хотя, конечно, готова затронуть и украинскую проблематику». А «Комсомольская правда» рассказывает читателям, что встреча с Зеленским «бессмысленна», а о каких-то «решениях по украинскому кризису» Путин и Трамп не сообщат.