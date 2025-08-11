17:40
Власть

Садыр Жапаров вернул в парламент закон об отмене наказания за многоженство

Президент вернул в Жогорку Кенеш Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс КР», предусматривающий отмену уголовной ответственности за двоеженство и многоженство.

Документ был принят парламентом 25 июня 2025 года. Его инициаторами выступили депутаты Нурлан Азыгалиев и Медербек Саккараев.

Возражения Садыра Жапарова подготовлены на основании заключений омбудсмена, Генеральной прокуратуры, Нацагентства по делам религий и межэтнических отношений, Национальной академии наук, Минюста и аппарата Конституционного суда.

По их мнению, сохранение уголовной ответственности за двоеженство и многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызстана, демонстрирует приверженность принципам гендерного равенства и верховенства права, а также защищает женщин и детей от правового и социального неравенства. Кроме того, это способствует укреплению института семьи, закрепленного в Конституции и законах страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339203/
просмотров: 286
