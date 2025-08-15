15:55
Саммит ЕМПС: какие документы подписали главы правительств ЕАЭС

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, который проходит в Чолпон-Ате, главы делегаций подписали ряд документов. Об этом сообщает Посольство России в Кыргызстане со ссылкой на правительство РФ.

Уточняется, что утверждена программа развития биржевых торгов на общем биржевом (организованном) рынке товаров в рамках ЕАЭС.

Какие еще документы подписаны в Чолпон-Ате:

  • распоряжение о годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2024 год;
  • распоряжение о внесении изменений в «дорожную карту» по реализации основных направлений транспортной политики;
  • решение о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС в 2024 году;
  • распоряжение «О зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза в 2024 году»;
  • распоряжение «О концепции развития общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза»;
  • распоряжение «О концепции развития общего рынка медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза»;
  • распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии»;
  • распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Коллегии Евразийской экономической комиссии»;
  • распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета».

Кроме того, главы правительств стран ЕАЭС договорились о времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
