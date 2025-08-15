11:41
Власть

Глава Татарстана рассказал Адылбеку Касымалиеву о проектах «Снежный барс»

Глава Татарстана Рустам Минниханов, прибывший в Чолпон-Ату для участия в Кыргызско-Российском экономическом форуме, рассказал председателю кабинета министров Кыргызстана Адылбеку Касымалиеву о проектах «Снежный барс». Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Он принял участие во встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем кабмина КР Адылбеком Касымалиевым.

Уточняется, что он в числе совместных проектов выделил центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», расположенный в естественном ареале обитания ирбиса в Республике Алтай. Его создание Татарстан инициировал еще в 2022 году. Благодаря сотрудничеству с КР в центр ранее доставили три особи снежного барса, а также приняли совместную научную программу восстановления популяции ирбиса. Комплекс стал главной площадкой для восстановления численности ирбисов в естественных условиях.

Также стало известно, что в Татарстане планируют создать научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс».

Ранее в Горно-Алтайске состоялась торжественная передача трех снежных барсов, подаренных Кыргызстаном в рамках укрепления экологического сотрудничества с Россией.
