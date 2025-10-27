Кампания Кыргызстана в поддержку снежного барса охватила 100 миллионов человек

Кыргызстан объединил мир: кампания #23for23 в поддержку снежного барса охватила более 100 миллионов человек. Об этом сообщает Международный фонд по сохранению снежного барса (Snow Leopard Trust).

По его данным, наша страна стала эпицентром глобального экологического движения, возглавив международную кампанию #23for23. Инициатива объединила усилия девяти правительств, сотен организаций и тысяч людей по всему миру. Приуроченная к Международному дню снежного барса кампания закрепила за республикой статус лидера в сохранении горных экосистем и продвижении «зеленой» дипломатии.

Отмечается, что суть акции «#23for23: 23 минуты для снежных барсов» — в простом, но мощном призыве: посвятить 23 минуты физической активности (прогулке, бегу, растяжке) в знак солидарности с усилиями по защите редкого хищника. 23 октября, в Международный день снежного барса, президент Садыр Жапаров лично призвал граждан поддержать акцию. Этот шаг послужил катализатором для широкой международной мобилизации.

Призыв КР нашел отклик на всех уровнях — от правительств и международных организаций до знаменитостей и миллионов обычных людей. Ключевые результаты кампании:

Охват превысил 101 миллион человек в социальных сетях — аудитория из более чем 50 государств.

Официальная поддержка 9 из 12 стран ареала снежного барса, включая Индию, Пакистан, Россию, Монголию, Бутан, Непал, Узбекистан, Афганистан и сам Кыргызстан.

К инициативе присоединились более 700 организаций, в том числе ООН, UNEP и WWF.

Министры, дипломаты, международные агентства, НПО, спортсмены, фотографы и инфлюенсеры превратили акцию в глобальное движение.

Фото из интернета. Снежный барс

Кампания сгенерировала свыше 861 тысячи социальных взаимодействий — от лайков и репостов до комментариев. КР вошла в топ-5 государств по уровню вовлеченности наряду с Индией, США, Пакистаном и Монголией. Этот результат подтверждает не только международный успех инициативы, но и мощную внутреннюю поддержку.

Сообщается, что кампания #23for23 — это не просто имиджевый успех. Это стратегическая инвестиция в международный бренд страны, ее экологическое лидерство и экономическое будущее:

Глобальное лидерство. Кыргызстан укрепил свои позиции в качестве ведущего голоса в защите горных экосистем, продолжив курс, начатый с продвижения Международного дня снежного барса на Генассамблее ООН.

Экономический потенциал. Статус «страны снежного барса» открывает новые возможности для устойчивого экотуризма и создания рабочих мест в горных регионах.

«Зеленая» дипломатия. Массовая поддержка кампании, в том числе на уровне президента, усиливает позиции КР в переговорах о привлечении климатического финансирования и «зеленых» инвестиций.

Кампания #23for23 стала символом осознанности, солидарности и лидерства. Кыргызстан доказал, что способен не только говорить о защите природы, но и вдохновлять мир на реальные действия. Это пример того, как одно государство может стать катализатором глобальных перемен.