Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации США на переговорах с Россией

В Белом доме определили, кто будет вместе с президентом США участвовать в переговорах с представителями России.

Вместе с Дональдом Трампом в Анкоридж прилетят вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

Flightradar24
Фото Flightradar24. Первый самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96-300, вылетевший из «Внуково», прибыл в Анкоридж на Аляске, следует из данных Flightradar24

Напомним, ранее помощник лидера РФ Юрий Ушаков озвучил состав российской делегации. В нее входят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Планируется, что сегодня, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени (в 1.30 по Бишкеку) сначала состоится беседа Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

На Аляске РФ и США попробуют достичь компромисса в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины.

Дональд Трамп оценил вероятность успеха переговоров с Владимиром Путиным на Аляске в 75 процентов. Он также подтвердил, что США намерены прибегнуть к санкциям, если встреча завершится неудачей. По его словам, в будущем возможен очный диалог с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина и кого-то из руководителей европейских стран.
