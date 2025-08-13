Мэр города Ош назвал бомжатником территорию горы Сулайман-Тоо

Мэр Оша Женишбек Токторбаев сегодня вновь поднялся на гору Сулайман-Тоо и назвал ее территорию бомжатником из-за неухоженного состояния.

По его словам, Минкультуры, кому принадлежит музейный комплекс, не занимается должным уходом.

Сотрудник МЧС отметил, что в год на этой территории несколько раз сгорает сухотравье, и это наносит вред экологии.

Градоначальник считает, что склон горы необходимо освободить от кладбищ, посадить растения и установить систему капельного орошения.

«За горой нужно ухаживать как за ребенком. А сейчас посмотрите, в каком она плачевном состоянии. Превратилась в бомжа. Бомжатником стала. Руководство Минкультуры должно следить за всем этим», — сказал он.

Напомним, накануне мэр южной столицы обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой передать муниципалитету окрестность горы Сулайман-Тоо. В Министерстве культуры пока не прокомментировали просьбу Женишбека Токторбаева и его высказывания.

Отметим, вопрос передачи Сулайман-Тоо мэрии Оша поднимается не первый год. Такие требования озвучивались в 2016 и 2022 годах. Гора находится в ведении Минкультуры с 2009-го, с того момента, когда ее включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Между тем на модернизацию национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» и государственного историко-культурного музея-заповедника «Узген» Минкультуры получило у Всемирного банка $16 миллионов.