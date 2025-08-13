15:10
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Власть

Мэр города Ош назвал бомжатником территорию горы Сулайман-Тоо

Мэр Оша Женишбек Токторбаев сегодня вновь поднялся на гору Сулайман-Тоо и назвал ее территорию бомжатником из-за неухоженного состояния.

По его словам, Минкультуры, кому принадлежит музейный комплекс, не занимается должным уходом.

Сотрудник МЧС отметил, что в год на этой территории несколько раз сгорает сухотравье, и это наносит вред экологии.

Градоначальник считает, что склон горы необходимо освободить от кладбищ, посадить растения и установить систему капельного орошения.

«За горой нужно ухаживать как за ребенком. А сейчас посмотрите, в каком она плачевном состоянии. Превратилась в бомжа. Бомжатником стала. Руководство Минкультуры должно следить за всем этим», — сказал он.

Напомним, накануне мэр южной столицы обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой передать муниципалитету окрестность горы Сулайман-Тоо. В Министерстве культуры пока не прокомментировали просьбу Женишбека Токторбаева и его высказывания.

Отметим, вопрос передачи Сулайман-Тоо мэрии Оша поднимается не первый год. Такие требования озвучивались в 2016 и 2022 годах. Гора находится в ведении Минкультуры с 2009-го, с того момента, когда ее включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Между тем на модернизацию национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» и государственного историко-культурного музея-заповедника «Узген» Минкультуры получило у Всемирного банка $16 миллионов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/339461/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Маленькая жительница Оша создала образы мэра из пластилина и умилила его
Знаменитый рынок «Тешик-Таш» в Оше тоже перенесут за город
Мэр Оша просит Минкультуры передать окрестность горы Сулайман-Тоо муниципалитету
В мэрию Оша поступили 15 электромобилей для муниципального такси
Мэр Оша предложил присвоить МТУ названия семи областей и двух городов
Чистой воды, канализации нет. Мэр Оша поручил переселить жителей из опасной зоны
Мэр Оша призвал подрядчиков забыть об откатах и не завышать стоимость работ
Я личные деньги вкладываю. Мэр Оша о том, как развивает город
Снос в Оше. Мэр заявил, что 95 процентов жителей довольны проводимой работой
Откуда столько имущества? Мэр Оша удивился автопарком местного прокурора
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок&nbsp;&mdash; глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Бизнес
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Оставайтесь на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;MEGA Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
13 августа, среда
15:08
Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по борьбе в Хорватии Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по...
15:04
Мэр города Ош назвал бомжатником территорию горы Сулайман-Тоо
15:02
При строительстве соцобъектов в Чаткале выявлен ущерб в 5,8 миллиона сомов
14:53
Прием в первый класс. Родители не могут отменить выбор школы
14:51
TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости